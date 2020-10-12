YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de yüzyüze eğitim başladı

Balıkesir’de yüzyüze eğitim başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’de ’Yüzyüzü Eğitimde’ İkinci aşama Vali Hasan Şıldak’ın katılımı ile Konakpınar Mahallesi Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu ve Ortaokulunun da başladı.

Balıkesir’de ’Yüzyüzü Eğitimde’ İkinci aşama Vali Hasan Şıldak’ın katılımı ile Konakpınar Mahallesi Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu ve Ortaokulunun da başladı. Vali Şıldak öğrencilere pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti.
Vali Hasan Şıldak; eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Altıeylül İlçesi Konakpınar Mahallesi Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Korona virüs pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ikinci aşamaya geçilerek yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya gelen Vali Şıldak, sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilere maske-mesafe-temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını söyleyerek; “Maskelerinizi her gün muhakkak değiştirin, ellerinizi her teneffüs en az 20 saniye boyunca yıkayın. Kendinize, sağlığına iyi bakın, derslerinizde başarılı olmak için hasta olmayın” diye konuştu.
Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, bu yıl LGS’ye girecek olan 8. Sınıf öğrencilerine de derslerine iyi çalışmalarını, ayrıca tedbirlere uyarak küçüklere örnek olmalarını söyledi. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi aldı.
Öğretmenler ile de kısa bir toplantı yapan Vali Şıldak; “Çocuklarımızın okulla buluşması çok güzel oldu. Okullarda virüsün yayılmaması, okul idaresi ve öğretmenlerimizin hassasiyetleriyle doğru orantılı. Bu süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kuralları sıkı bir şekilde yerine getireceğiz. Özellikle maske kullanımına dikkat edelim. İlçe Müdürlüklerimiz tarafından denetimlerimiz sık sık devam edecek, okullarımız, öğretmenlerimiz sık sık denetlenecek. Bu zor yılı hep birlikte koordinasyon içerisinde aşacağız” diye konuştu.
Konakpınar Mahallesi ziyareti kapsamında Konakpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Aile Sağlık Merkezini de ziyaret ederek personele çalışmalarında başarılar diledi. Mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Şıldak, bir süre kendileri ile sohbet etti. Pandemi tedbirlerine dikkat çekti.
Vali Şıldak’a ziyaretinde Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Karacasu’da 1 kişi korona virüsü yendi
Karacasu’da 1 kişi korona virüsü yendi
Kışlık lezzetler şimdiden hazır ediliyor
Kışlık lezzetler şimdiden hazır ediliyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:00
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
BAÇEM ile sağlığa bereket
BAÇEM ile sağlığa bereket
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli
Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.