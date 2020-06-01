Balıkesir'deki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili eski üst düzey komutan ve jandarma mensubunun yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk ile eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun'un ifadeleri, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz 3 sanık ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısının, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Çelenk savunmasında, Haberleşme Trafiği Sistemi (HTS) kayıtlarındaki görüşmelerin hepsinin sıfır saniye olduğunu iddia etti.

Hakkında somut delil bulunmadığını, FETÖ üyesi olmadığını ve 15 Temmuz gecesi hiçbir şey yapmadığını öne süren sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Çelenk'in avukatı da "Müvekkilimle ilgili bir listeden bahsediliyor. Bu liste darbeye teşebbüs etmeyenlerin de yer aldığı bir listedir. Tanıklar müvekkilimin darbeye karışmadığını ifade ediyor." dedi.