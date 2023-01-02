Balıkesir’deki ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre; Camivasat Mahallesi 32. Sokak’ta bir binanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi ve 1 köpek kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

