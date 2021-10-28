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Balıkesir'deki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

28.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 27'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Ekim'de Balıkesir merkezli 22 ilde başlattığı eş zamanlı operasyonda 36 zanlı gözaltına alınmıştı.

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