YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.06.2020 19:53 | Son Güncelleme

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü ile eşi ve babasının cenazeleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.

Sürücü Mustafa Bedii (64), eşi Nesrin (62) ve babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun (90) cenazeleri, Kepsut Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tavşanlı'ya getirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazlarına, kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılınan namazın ardından Tavşanlı Asri Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere yola dün çıkan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarpmış ve iki yol arasındaki boşlukta sıkışmıştı. Sürücü ile eşi ve babasının yanı sıra kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Elif Nur Şirinoğlu ile iki çocuğunun cenazeleri Tavşanlı'da bugün öğle vaktinde toprağa verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.