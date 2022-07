Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan kişinin cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri'nin cansız bedeninin Ayvalık ilçesi açıklarında bulunduğu bildirildi.

Sahil güvenlik botu, dalış timi, sahil güvenlik uçağı, sahil güvenlik helikopteri, kara araçları ve 98 personelle sürdürülen arama çalışmalarında Altınkum sahilinden 19 Temmuz'da denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın ardından Sinan Yeniçeri'nin (43) cesedine de Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ulaşıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da Akçay açıklarında bir fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için aralıksız olarak devam eden arama faaliyetleri sonucunda bugün saat 12.20'de Ayvalık Maden Adasının batısında deniz yüzeyinde bir cansız beden olduğu ihbarının alındığı belirtildi.

Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi (5 personel) sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şahsın kayıp olan Sinan Yeniçeri'nin olduğu yakınları tarafından teşhis edilmiştir. Ayrıca devamında batan tekneye de ulaşılarak denizden çıkarılmıştır. Söz konusu kaza sonucu kaybolan iki kişinin de bulunması üzerine 19 Temmuz saat 23.19'da Edremit Körfezinde başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.