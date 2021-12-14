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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

14.12.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca Körfez bölgesinde uyuşturucu imal ve ticaretinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Edremit'te 39 şüpheliye ait 41 adrese İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İstihbarat, KOM ve ilçe jandarma komutanlıklarından 300 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 112 gram metamfetamin, bin 350 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 23 sentetik uyuşturucu hap, 7 tabanca ve şarjörü, 55 tabanca fişeği, 10 av tüfeği, 57 adet av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi ve 2 bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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