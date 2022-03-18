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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

18.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan şüpheliler arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert de bulunuyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) ile D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29), T.K. (37), B.E. (44) ve M.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliye Sarayına sevk edildi.

Aralarında 2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Balıkesir'den Edremit ilçesine gelmek için kiraladıkları taksinin şoförü M.B. serbest bırakıldı.

- Olay -

İir ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta operasyon düzenlemiş, şüphelilere ait olduğu belirlenen araçlarda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 1 kilo 237 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

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