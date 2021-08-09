YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında ölen şoförlerden Başol'un cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında ölen şoförlerden Başol'un cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

09.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında ölen şoförlerden Başol'un cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

Balıkesir'de yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden şoförlerden Kerem Başol'un cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Başol'un (35) cenazesi, yakınları tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşı döktü.

Bir çocuk babası Başol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

- "Kardeşimin uyuduğu iddiaları gerçek dışı"

Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik, gazetecilere, kardeşinin uyuduğu, viraja hızlı girdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Otobüsün arızasının olduğunu öğrendiklerini iddia eden Çengelcik, "Mesaj da elimde. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 45 metre frene basar mı? Gerçekten çok üzgünüm. Benim kardeşim de gitti. Bütün ailelerden gerçekten çok özür dilerim. Diyecek kelimem yok, ayakta zor duruyorum. Kendisi benim üvey kardeşim. Benim yanımda büyüdü, ben baktım ona." diye konuştu.

Başol'un diğer üvey ağabeyi Serkan Çengelcik de kardeşinin yolcularının sorumluluğunu taşıyan biri olduğunu, firmanın müdürlerinden birinin yanındayken kardeşini aradığı öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

"'Gel.' dedi. Kardeşim, 'Ağabey çok yorgunum, yola gidemem.' dedi. 'Gel, o rahatsız, sana başka ehliyet geçiririz oradan, arabayı sen kullanırsın.' dedi. Çocuğu o şekilde yorgun argın, uykusuz tekrar yola çevirdiler. 'Ağabey gideyim.' dedi. 'Gitme oğlum.' dedim. 'Ya işime son verirlerse ben ne yaparım?' dedi. O şekilde mecbur kaldı gitmeye. Yoldan gelmişti, duşunu almıştı, pantolonunu terziye vermişti."

Kardeşinin telefonunun ortalarda olmadığını söyleyen Çengelcik, "Aslında telefonda çok önemli şeyler var. 'Telefonuma hep kaydettim.' dedi. Tüm eşyalarını aldık ama telefonunu alamadık ne hikmetse. Jandarma bile olay yerinde telefonunu bulamıyor. Kardeşim Zonguldak-İzmir, İzmir-Zonguldak hattı çalışıyor. 12 saatte geliyor." şeklinde konuştu.

Çengelcik, firmadan şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındıZonguldak'ta otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:03
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:43

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.