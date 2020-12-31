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Balıkesir’den 49 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

TÜİK, Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’den ihracat yüzde 12,8 azalarak 49 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye’de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,9 oranında azalırken, ithalat yüzde 26,6 azaldı.
Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir’de kasım ayında ihracat yüzde 12,8 azalarak 49 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 16,3 azalarak 22,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale’de kasım ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 15 milyon 900 bin dolar, ithalat yüzde 21 artarak 5 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti.

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