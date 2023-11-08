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Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı

08.11.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’den çaldığı servis aracı ile Bursa’ya gelen ve Bursa’da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan hırsız, 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.

Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan 10 S 10212 plakalı servis aracının Bursa’ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, çalıntı servis aracını merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde fark etti. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından, Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde park halindeki 2 araca ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Kazalı servis aracı, çekici yardımıyla kaldırıldı. Diğer yandan, servis aracının içerisinde boş içki şişeleri bulundu.
Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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