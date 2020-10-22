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Balıkesir’e arıcılık faaliyetleri ödül getirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 11.

Balıkesir’e arıcılık faaliyetleri ödül getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 11. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu. İzmir Suat Taner Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sağlık Akan Petekler Projesi kapsamında; Türkiye’de ilk ve tek “Ana Arı Üretim İzni” belgesine sahip Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi ile ödüle layık görülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz aldı.
Arıcılık faaliyetleri sürdürülebilir ve gelir getirici olacak
Balıkesir’de; arıcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla arıcılık eğitimlerinden kovan ve arıcılık ekipmanına kadar her türlü desteği sağladıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Hedefimiz, şehrimiz genelinde doğal ve organik ürün verimliliğini artırmak, arıcılık faaliyetlerini sürdürülebilir, gelir getirici hale dönüştürmek ve özellikle kırsal bölgelerimizde yeni istihdam alanları oluşturmak. Bizler, üreticilerimiz ürettiğinin karşılığını alsın, tüketicilerimiz ise doğal ve sağlıklı gıda ile buluşsun istiyoruz. Doğal özelliklerini koruyarak yapılacak üretimin her zaman yanındayız.” diye konuştu.
Balıkesir balının tanınırlığı artacak
Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en büyük Bal Ormanı Projesi’ni de hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Kazdağı Bal Ormanı Projesi” ile Kazdağları’nda yer alan ve arıcılık konusunda eski bir geleneğe sahip olan Dereli Köyü mevkiinde çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, projeyle bir yandan nitelikli ve sağlıklı bal üretimi yaparken diğer yandan da Balıkesir balının hem üretimini hem de tanınırlığını artıracaklarını vurguladı.

Balıkesir’e arıcılık faaliyetleri ödül getirdi

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