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Balıkesir’e sualtı müzesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’e sualtı müzesi kazandırmak için çalışmalar başladı.

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi kazandırmak için çalışmalar başladı. Gömeç’teki Gemi Yatağı Koyu’nda yapılacak "İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi" tamamlandığında yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı bir yolculuğa çıkaracak.
Balıkesir’in Gömeç İlçesindeki Gemi Yatağı Koyu’nda yapılacak olan "İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi" projesi için ilk toplantı gerçekleştirildi. Balıkesir’in tarihi ve kültürel zenginliğini Marmara Adası’nda yapılacak heykellerle anlatacak olan Sualtı Müzesi, tamamlandığında yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı bir yolculuğa çıkaracak. Proje kapsamında sualtı müzesinin yanı sıra belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Proje ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.
Gömeç Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Burhaniye Ticaret Odası, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde; deniz ekosistemini korumak ve çeşitlendirmek için yapay resif tesisi ve sualtı heykel müzesi kurulmasına yönelik projenin ilk toplantısı Gömeç Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Marmara mermeriyle Balıkesir’in ve bölgenin tarihi ve mitolojik değerlerine dair unsurları da barındıracak olan su altı müzesinin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında Marmara İlçesi’nde yapılan Balıkesir temalı heykeller, Ege Denizi’nin en güzel koylarından birisi olan Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Gemi Yatağı Koyu’nda sergilenecek.
"İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi" projesi kapsamında denizin 5 ile 20 metre arasında değişen derinliklere konulacak heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir’i tüm dünyaya tanıtacak. Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen sualtı müzesi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.
Sualtı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan "İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi", Balıkesir’de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak.

Balıkesir’e sualtı müzesi

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