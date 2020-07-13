Balıkesir’e yakıştı

Balıkesir’in Edremit Güre sahil şeridi ve Altınkum yenilenen yüzüyle hem bölge halkının hem de turistlerin büyük beğenisini topluyor. Yemyeşil görüntüsü, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, parkları, modern kent mobilyalarıyla Balıkesir’e çok yakıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Körfez bölgesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan BASKİ şebeke suyu bağlama, kanalizasyon, dere ıslahı, gibi çalışmaları sürdürürken Fen İşleri, Kent Estetiği ve Yol Yapım Bakım ve Onarım daire başkanlıkları da Körfez bölgesini adeta sil baştan yapılandırıyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, modern kent mobilyalarından bitki örtüsüne kadar yenilenen Altınkum ve Güre sahil bandı; hem gecesiyle hem gündüzüyle Balıkesir’e yakışır hale geldi. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bölgede, tamamı Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla yapılan çalışmaların şehrin turizmine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

291 kilometrelik sahil bandında benzer çalışmaların sürdüğü Balıkesir’deki projelerle ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “31 mavi bayrağın dalgalandığı sahillerimizi vatandaşlarımızın ve gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenliyoruz. Balıkesir, eşsiz deniziyle temiz plajlarıyla turistlerin gözdesi haline geldi. Bu sayede geçimini turizm sektöründen kazanan esnaf ve işletmecilerde mağduriyet yaşamayarak sezonu verimli bir şekilde geçirmeye başladı. İlçe belediye başkanlarımızla beraber Balıkesir’i gurur duyulacak bir şehir haline getiriyoruz. Körfezimize gelen misafirlerimiz, yaşam kalitesi yüksek, bütçelerini zorlamadan rahatlıkla tatil yapabilecekler.” Dedi.

