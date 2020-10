Balıkesir’in 10 bin yılık geçmişi gün yüzüne çıkacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı: “Balıkesir’de antik çağdan bu yana yerleşim var” Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları’nın açılış töreninde ilk olarak konuşan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı Balıkesir’de M.Ö. 8000’li yıllarda yerleşim görüldüğünün buluntular sayesinde anlaşıldığını söyledi. Çaltı, “Tarih boyunca önemli yerleşimlere sahne olan Balıkesir coğrafi ve jeolojik yapısıyla Anadolu’nun önemli bir bölgesinde yer almaktadır. Avrupa ile Asya arasında kilit bir noktadadır. Tarih boyunca da çok önemli bir stratejik konumda olduğu da bilinmektedir. Tarih öncesinde ve tarih dönemlerinde değişik kökenli insan topluluklarına ev sahipliği yapmıştır. İlimizde çok sayıda kültür varlığı tespit edilmiş, ancak gün ışığına çıkarılmamış kültür varlığı ve antik yerleşimler olduğunu da belirtmek isterim. Balıkesir coğrafyasının M.Ö. 8000 yıllarına kadar yerleşim gördüğü buluntulardan anlaşılmıştır. Antik Çağ’da Assuva ve Mysia diye anılan bölgemiz sırasıyla Truva, Hirit, Frig, Pers, Büyük İskender, Bergama Kralları ve Romalıların hakimiyetinde kalmış, daha sonra da Selçuklu ve Bizans hakimiyeti sürmüştür” diye konuştu. “Kazı çalışmaları için ödenekler yeterli ideğil” Balıkesir’deki arkeolojik kazıların sağlıklı olarak devam etmesi için ödeneklerin yeterli olmadığına dikkat çeken İl Müdürü Mustafa Çaltı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca tüm kazılar için ödenekler gelmekte, ancak bu yeterli olmamaktadır. Yine kazı alanlarında bazı kamulaştırmalar yapılmışsa da daha yapılacak parseller bulunmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanı onaylı üç kazı için belirtmek istersek, bu üç kazı alanı Ören yeri haline getirilebilir diye düşünüyorum. Buralara aynı zamanda Balıkesir turizminin kalbinin attığı yerler olması dolayısıyla da turizm çeşitliliği açısından da buraları çok önem arz etmektedir. Söz gelimi Antandros Antik Kenti’nin daha proje aşamasında Aeneas Kültür Yolu projesi ve Kaz Dağlarındaki diğer projelerle birlikte bir bütün halinde turizme kazandırılması ilimize yabancı turist gelmesi içinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın desteklerinin yanında ilçe belediyelerinin zaman zaman destekleri oluyor. Yine de ilçe belediyelerimizin daha çok desteğinin olmasını, sivil toplum kuruluşlarının, iş adamlarının da sponsorluğuna ihtiyacımız vardır. Göbekli Tepe bir sponsorluk sayesinde bugünkü haline gelmiştir. El birliğiyle biz de Balıkesir’de arkeolojik alanlarımızı plan ve projelerle turizme kazandırabiliriz diye değerlendiriyoruz. Şu haliyle bile her gün 250-300’ün üzerinde bu kazı alanlarımıza ziyaretçi sayımız bulunuyor. Buraların Ören yeri haline gelmesinden sonra buraları 2 binin üzerinde ziyaretçi alabileceğini ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

“Kazı alanlarımızı bir an önce Ören yerine dönüştürmek istiyoruz”

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kurum olarak yapılan kazılara destek verdiklerini kaydederek, “Bugün Kent Konseyimizin yapmış olduğu Arkeoloji Buluşmaları adı altındaki toplantı aslında hepimizin içini zaman zaman burkan, istediğimiz hızla hareket edemediğimiz, gelen misafirlerimize de burası Balıkesir’in Ören alanı, burada 8 bin yıl önce yaşayan insanların o zamandan bu zamana yaptıkları şeyler, siz buraları gezin, bizim yemeklerimizi yiyin, otellerimizde kalın, paralarınızı alalım, biz güzellik yaşayalım sizde buralarda dolaşın diyebileceğimiz çok güzel eserlerimiz var. Hocalarımız gerçekten gönülden mücadele veriyorlar. Fakat Türkiye’nin her yeri Anadolu tarihin eşiği, Ören yeri olma ihtimali olduğundan dolayı yeteri kadar bütçe ayrılamadığından bu işler uzuyor. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak belirli protokoller çerçevesinde dört kazı alanından iki tanesine destek verdik, diğerlerinin hepsine de vermeyi planlıyoruz. Ben Kent Konseyimizden bu gün yapılacak toplantılardan bu şehrin ihtiyaç duyduğu ne varsa Balıkesir’de yatırım yapan, Balıkesir’den gelir kazanan, bu işin sonunda en çok pozitif etkilenebilecek sektörleri biz de yönlendirilip bir an önce kazı alanlarımızı Ören alanına dönüştürmek istiyoruz. Bugünkü konuşmaların mahiyeti de tertipli olsun, bütçeli olsun, yani biz bu işi hızlı ele alırsak rakamı, tarihi belli olsun, sonra da yol haritası belli olsun istiyoruz. İl Müdürümüz bu yerlerin Ören yeri olduğu takdirde 300 kişi değil 2 bin kişi gelir dedi. Bunları da tespit ederek, destinasyonlarını da belirleyerek buradaki Kent Konseyinin zenginliğinden yararlanarak bu işin kazan-kazan şeklinde şehire, yöreye, sektörlere ne katacağı, ama sektörlerin hangi noktalara gelmesi gerektiğinin de tartışıldığı sonuç bildirgesinin bize bir yol haritasını biz anlar, kavrar ve şehri bütünleştirirsek Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iradesi bu işi hızlı bir şekilde çözecektir. Ben buna inanıyorum” diye konuştu.