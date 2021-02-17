YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime buz tatili

Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime buz tatili

17.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir´de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sebebiyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi - özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, karar verilmiştir" denildi.

Balıkesir´de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sebebiyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi - özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, karar verilmiştir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Şubat Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:52
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Diğer Haberler

Balıkesir’de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Bandırmaspor hedefini play-off olarak güncelledi

Bandırmaspor hedefini play-off olarak güncelledi

AK Partili Canbey’den Gömeç’e doğalgaz müjdesi

AK Partili Canbey’den Gömeç’e doğalgaz müjdesi

Gömeç’te İŞGEM için ikinci adım

Gömeç’te İŞGEM için ikinci adım

Karesi’de karla mücadele

Karesi’de karla mücadele

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.