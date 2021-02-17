Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime buz tatili

Balıkesir´de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sebebiyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi - özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, karar verilmiştir" denildi.

