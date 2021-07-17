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Balıkesir'in hasadı süren tescilli mor soğanı bu yıl da yoğun ilgi görüyor

17.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yoğun olarak Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen mor soğanın örme mesaisi başladı - Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer: - "Günde yaklaşık 30-40 ton soğan satıyoruz. İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve zincir marketlere gönderiyoruz. Bu sene soğanları ördüğümüz gibi satıyoruz" - "Almak isteyenler 1 ay içinde gelip soğanını alsın, yoksa 1 ay içinde bu soğan bitecek"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede üretilen, yumuşak, sulu ve tatlı, çoğunlukla balığın yanında tüketilmesinden dolayı "balık soğanı" olarak bilinen mor soğan, yoğun talep görüyor.

Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan mor soğanda hasat dönemi sürüyor.

İlçede yaklaşık 450 dekar alanda yetiştirilen ve topraktan söküldükten sonra barakalarda saplarından örülen soğan, kilogramı 3,5 liradan satılıyor.

İstiflenen ve satışa hazır hale getirilen soğanlar, üretimin en fazla yapıldığı yer olan Ballıpınar Mahallesi'nde müşterilerinden ilgi görüyor. Günlük ortalama 40 ton soğan kamyonlara ve araçlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

- "Bu sene soğanları ördüğümüz gibi satıyoruz"

Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, AA muhabirine, bu yıl talebin çok fazla olduğunu söyledi.

Sezer, şöyle konuştu:

"Almak isteyen herkes 1 ay içinde gelip soğanını alsın, yoksa 1 ay içinde bu soğan bitecek. Bu sene talep çok fazla. Bu yıl yağışlardan dolayı rekoltemiz biraz daha düşük ama kalitede hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bu yıl bereketli bir yıl geçirmiş oluruz. Soğanlarımız bu yıl orta boy tam piyasanın istediği boyda. Günde yaklaşık 30-40 ton soğan satıyoruz. İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve zincir marketlere gönderiyoruz. Bu sene soğanları ördüğümüz gibi satıyoruz. Bu soğanı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ektiler fakat bu kalitede olmadı. Buranın coğrafyasından dolayı bir fark ortaya çıkıyor."

- "İki dönümden 10-20 ton çıkartıyoruz, başka yerlerde bu mümkün değil"

Üreticilerden Anıl Kırcı da arazilerinin kısıtlı olmasına rağmen verimin iyi olduğunu bildirerek, "Soğanımız bu sene çok iyi, fiyatlar da iyi. Soğanımız tanındığı için eskiye göre daha iyi satıyoruz. Bu soğan farklı bir soğan, elimizde boya yapıyor. Biz de ailece bu işi yapıyoruz. İki dönümden 10-20 ton çıkartıyoruz, başka yerlerde bu mümkün değil. Buranın toprağı farklı. Biz aynı tarlaya aynı yıl içinde soğan, fasulye, biber hepsini ekip hasadını yapıyoruz. 'Hiç vermem' demiyor. Toprağımız bereketli, zahmetli oluyor ama o kadar da olacak tabii." diye konuştu.

Üreticilerden Zekai Kaya ise yağışlardan dolayı rekoltede biraz düşüş olduğunu ama çok fazla kaybın yaşanmadığını ifade etti. Tarladan sökülen soğanın hemen satıldığını belirten Kaya, her gün 8-10 aracın doldurularak gönderildiğini, kısa sürede soğanın biteceğini dile getirdi.

Üreticilerden Gülseren Sürücü de soğan kabuklarının sertleşmemesi için sabahın ilk saatleriyle tarlaya gittiklerini, akşama kadar da soğan ördüklerini anlattı.

İşlerinin yorucu olduğunu ancak komşularla yapılınca keyifli hale getirebildiklerini söyleyen Sürücü, "Soğanımızın daha fazla değerlenip satışta fiyat dengesini de oluşturmamız lazım. Bunun için de kooperatifleşmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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