Balıkesir’in inşasında engellilerle söz sahibi olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Canan Çakır ismindeki yürüme engelli bir kişinin yol yapım çalışmalarında kendilerinden de fikir alınmasını istemesi üzerine bundan sonra yapacakları tüm projelerde engelli bireylerden görüş almak için uygulama başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Canan Çakır’ın isteğini yerine getirerek Zağnos Paşa Camisi çevresinde yapımı devam eden düzenlemede engelli rampalarının uygunluğunu yerinde test etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tüm şehirlere örnek olacak bir uygulamaya geçtiklerini belirterek, bundan sonraki tüm projelerde engellilerin uyumu konusunda onlardan görüş alacaklarını bildirdi. Balıkesir merkezi ve 20 ilçesinde yapılacak projelerde engellilerin kullanımının uygun olup olmadığını yerinde uygulama ile görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Yücel Yılmaz: “Projelerimize engelli kardeşlerimizi de dahil edeceğiz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yürüme engelli Canan Çakır’la birlikte proje alanında yaptığı açıklamada, “Bugün Canan Hanım’la beraber Balıkesir’imiz için hayırlı bir işe başlangıç yapıyoruz. Gerçekten kullanıcılarının uyguladığı ve yönetimde yer aldığı bir süreci başlatıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Konseyi Engelli Meclisi, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir TV’sinin beraber hazırladığı bir programda Canan Hanım çok güzel bir tespitte bulundu. Dedi ki; “keşke yaparlarken biz de yanlarında olsak.” Bugün şehirdeki bütün projelerimizi yaparken mutlaka engelli, kullanıcı bir arkadaşımızın onlardan direkt yararlanışının ve yapılma esnasında onların fikirlerinin alınması ve uygulama modelinin gelişmesi önemli. Böylece hem Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları olan proje ekibinin hem de uygulayıcılarının bir şekilde kullanıcılarla birleşmesine öncülük yapacağız. Bundan sonra şehrimizde engellilerimizi sadece bir binada, onların özel ihtiyaçlarını karşılayan parklarda değil, şehrimizde bulunan her noktada onların öngörüleriyle ve yapılış aşamasındaki tüm fikirlerini alarak yapacağız. Şimdi inşallah Canan Hanım’la beraber inşallah bir uygulamayı başlatıyoruz. Bu da şehrimizde 20 belediye başkanımız ve büyükşehirin yaptığı her yerde mutlaka bir engelli kardeşimizin fikrini alarak projelerimizi devam ettireceğiz. Biz bazı şeyleri kağıt üstünde planlıyoruz ama sahaya indiğimizde bunu siz yaşıyorsunuz” diye konuştu.