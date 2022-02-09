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Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

09.02.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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