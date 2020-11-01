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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.11.2020 23:14 | Son Güncelleme

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Büyükfındık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 23.00'ten itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Büyükfındık Mahallesi'nde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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