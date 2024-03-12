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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılına özel klip hazırlandı

AA AA
12.03.2024 12:21
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayanlar ve kamu kurum personelleri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

Keçidere İlköğretim Okulu öğretmeni Muhammet Çapar'ın öncülüğünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla klip hazırlanması için projesi başlatıldı.

İlçe Kaymakamı Harun Arslanargun, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, kurum ve kuruluşların amirleri ile ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, İstiklal Marşı'ndan ikişer mısra okudu. Daha sonra klip şekline dönüştürülen video sosyal medyada paylaşıldı.

Kaymakam Harun Arslanargun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmayla ilçede birlik, beraberlik ve bütünlük sağlamış olduklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmayla vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün şehitlerimizi anma fırsatı bulduk. Klibe katılım sağlayan ve emek gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi.

Klibin çok beğenildiğini vurgulayan Cankul, "Çok önemli ve anlamlı olan İstiklal Marşı'mızı Rabb'im inşallah bir daha bu ülkeye yazdırmasın, İstiklal Marşı'mız ebediyete kadar devam etsin inşallah. İstiklal Marşı'mızı yazan ve kabul eden mebusanlarımızı da hayırla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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