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Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

06.09.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar, Atatürk Parkı girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki törende ise mehter takımı ile halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programın en çok ilgi gören bölümü "Tülütabak" gösterisi oldu. Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen gösteriyi sunan ekip, törene katılanların arasında gezdi.

Çocuk yetişkin herkesin büyük ilgisini çeken "Tülütabaklar", uzun süre eğlenceli dakikalar yaşattı. Tülütabaklarla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Katılımcılar, ilgiyle izledikleri bu etkinliğin ardından ekibi alkışlayarak tebrik etti.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, İsmail Ok, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Gönen ilçesinde de törenler gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Belediye Başkanı İbrahim Palaz bir konuşma yaptı. Halk oyunları ekibi gösterisi ve kortej geçişinin ardından tören sona erdi.

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