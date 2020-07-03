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Balıkesir’in meşhur Manyas peynirine coğrafi işaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in meşhur Manyas kelle peyniri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil edilerek, coğrafi işaret aldı.AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik, Manyas kelle peynirinin coğrafi işaret tescili ile ilgili son gelişmeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik, 2019 yılında başvurusu yapılan ’Manyas Kelle Peyniri’ coğrafi işaret tescilinde gelinen noktayı ve Balıkesir’in sanayi ve teknoloji yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.Bakanı ziyaret esnasında tescil belgesi aldılarBakan Varank’ı ziyaret esnasında tescil belgesi müjdesi alan milletvekillerinden Pakize Mutlu Aydemir, "Et ve süt ürünlerinde markalaşan şehrimiz, hünerli eller tarafından özenle işlenen 50 çeşit peyniri ile adından söz ettirmektedir.

Balıkesir’in meşhur Manyas peynirine coğrafi işaret

Balıkesir’in meşhur Manyas kelle peyniri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil edilerek, coğrafi işaret aldı.
AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik, Manyas kelle peynirinin coğrafi işaret tescili ile ilgili son gelişmeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.
AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik, 2019 yılında başvurusu yapılan ’Manyas Kelle Peyniri’ coğrafi işaret tescilinde gelinen noktayı ve Balıkesir’in sanayi ve teknoloji yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Bakanı ziyaret esnasında tescil belgesi aldılar
Bakan Varank’ı ziyaret esnasında tescil belgesi müjdesi alan milletvekillerinden Pakize Mutlu Aydemir, "Et ve süt ürünlerinde markalaşan şehrimiz, hünerli eller tarafından özenle işlenen 50 çeşit peyniri ile adından söz ettirmektedir. Her derde deva besin değerleri ile sofralarımızın vazgeçilmezi peynirimizi coğrafi işaret ile taçlandırıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür eden Milletvekilli Aydemir, bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda Manyas Kelle Peyniri coğrafi işaret tescilinde sona gelindiğini söyledi.
"Manyas Kelle Peyniri tescilini 16 Temmuz’da ilan ediyoruz" diyen Aydemir, "Balıkesir’imiz için önümüzde iki önemli tarih var. İlk tarih 16 Temmuz bizim için önemli bir tarih. Çünkü bu tarihte Balıkesir’imize özgü Manyas Kelle Peynirini tüm dünyaya ilan ediyoruz. İkinci tarih ise 16 Ekim, bu tarihte ise 2019 yılında başvuruda bulunarak yasal sürecini başlattığımız, Manyas Kelle Peynirimizin coğrafi işaret belgesini alıyoruz. Balıkesir’imize ve Balıkesirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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