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Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu

04.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 kişi olurken, Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin 362 kişi oldu.
TÜİK’ten alınan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla nazaran 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin 285 kişi olurken, Çanakkale’nin nüfusu 541 bin 548 kişi olarak açıklandı.

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