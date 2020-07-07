YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’in plajları güvenli

Balıkesir’in plajları güvenli

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.07.2020 17:37 | Son Güncelleme

Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 75 cankurtaran ile plajlarda vatandaşların güvenliğini sağlıyor.Ege ve Marmara’nın incisi Balıkesir’in sahilleri; eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 75 cankurtaran ile plajlarda vatandaşların güvenliğini sağlıyor.
Ege ve Marmara’nın incisi Balıkesir’in sahilleri; eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Büyükşehir belediyesinin çalışmaları doğrultusunda Türkiye’de, Mavi Bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir’in sahillerindeki Mavi Bayrak sayısı; 22’den 31’e yükseldi. Eşsiz güzelliğinin yanı sıra güvenilir plajları ile de dikkat çeken Balıkesir’de; büyükşehir belediyesi aldığı önlemlerle yaşanabilecek olası tehlikeler karşısında hazır bekliyor.
Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 75 cankurtaran ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışıyor. 8 kule, 6 bot, 3 jet ski ile olası boğulma vakaları karşısında hazır bulunan ekipler, 2019’da 85 vatandaşı, 2020’de ise şu ana kadar 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma’ya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma’ya geldi

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.