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Balıkesir’in tatil beldeleri yeni yıla sessiz girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.01.2021 01:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin belirli bölgelerinde 2020’nin son saatlerinden başlayarak 2021’in ilk saatlerinde kadar kesintisiz kontrol görevi gerçekleştirdiler.

Balıkesir’in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin belirli bölgelerinde 2020’nin son saatlerinden başlayarak 2021’in ilk saatlerinde kadar kesintisiz kontrol görevi gerçekleştirdiler. 2021’in ilk dakikalarında polis ekipleri kontrol için durdurdukları araçlardaki sürücülerin evraklarını kontrol ederken yeni yılarını kutladılar. Ayrıca AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da görev başındaki polis, jandarma ve sağlık ekiplerini yeni yılda ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dilediler.
Balıkesir’in turistik ilçeleri Edremit, Burhaniye ve Ayvalık’ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uyumun büyük olduğu gözlendi.

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