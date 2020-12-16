Balıkesir'in "tescilli" kuzusunu damızlık merkezlerinde yetiştirip üreticiye hibe edecekler

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yetiştirilen, etinin lezzetinden dolayı ilgi gören coğrafi işaret tescilli kuzunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak amacıyla damızlık merkezleri kuruldu.

"Balıkesir kuzu eti" adıyla 2018 yılında coğrafi işaret tescili alınan ürün için kuzular, merinos ve kıvırcık melezi koyunlardan elde ediliyor.

Bölgede üretilen kuzular, etinin kalitesi, lezzeti ve hastalık direnci gibi özelliklerinin bir arada bulunması, ince kuyruk yapısı nedeniyle kas arası ile kas içi yağlanmanın makul seviyede olmasından dolayı diğer türlerden ayrılıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yürütülen çalışmalarla oluşan koyun türü, mevcut şartlarda yüksek verimi nedeniyle yetiştiriciler tarafından da benimsendi.

Lezzetiyle büyük şehirlerdeki lüks restoranlardan yoğun talep gören "Balıkesir kuzusu"ndan yılda ortalama 1 milyon 200 bin baş üretiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Kepsut ve İvrindi'nin yanı sıra diğer ilçelerde de kurulacak tesislerle bu sayıyı 2-3 milyona çıkarmayı hedefliyor.