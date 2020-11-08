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Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.11.2020 21:43 | Son Güncelleme

Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alidemirci, Narlı, Çakallar mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu belirlendi.

Açıklamada, bu mahallelerdeki kişilerin bulunduğu evlerin, hane bazında karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.

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