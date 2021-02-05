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Balıkesirli gençler doğa yürüyüşünde buluştu

05.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Balıkesirli gönüllü gençler, sporcular, antrenörler, gençlik liderleri ve kurumların yöneticilerinin katılımlarıyla “Karesi’de Doğa Yürüyüşü ve Sokak Hayvanları Koruma Etkinliği” gerçekleştirildi.Salgın dönemi hareketten uzak kalan ve vaktinin çoğunu evinde geçiren gençler Değirmenboğazı Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Balıkesirli gönüllü gençler, sporcular, antrenörler, gençlik liderleri ve kurumların yöneticilerinin katılımlarıyla “Karesi’de Doğa Yürüyüşü ve Sokak Hayvanları Koruma Etkinliği” gerçekleştirildi.

Salgın dönemi hareketten uzak kalan ve vaktinin çoğunu evinde geçiren gençler Değirmenboğazı Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte sağlık için hareket etmek, pandemi sürecinde hareketsiz kalmamak spor yapmaya farkındalık oluşturmak için 40 dakikalık yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonrası gençler, sporcular, antrenörler ve yöneticiler tarafından doğada yaşayan hayvanlar beslendi, doğaya kap içerisinde yiyecek bırakıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi sağlıklı yaşam ve spor kulübü üye gençleri ve gönüllülük kulübü sevgi ve merhamet timlerinin katılımıyla pandemi kuralları dikkate alınarak yapılan yürüyüşün ardından tabiat parkında bulunan hayvanlar için yem bırakıldı. Katılımcılar; doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, kış şartlarında dilsiz dostlarımız için kapı önlerine bir kap yemek ve biraz sevgi bırakılması çağrısında bulundular.

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