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Balıkesirli gençlerden büyük başarı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Edirne’de düzenlenen Gençler arası Kültür Sanat yarışmasının Marmara finallerinde Balıkesirli gençler başarılı olarak dereceye girdiler.Gençlerin Türk Müziğine sahip çıkmaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler arası Kültür Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali sona erdi.

Edirne’de düzenlenen Gençler arası Kültür Sanat yarışmasının Marmara finallerinde Balıkesirli gençler başarılı olarak dereceye girdiler.
Gençlerin Türk Müziğine sahip çıkmaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler arası Kültür Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali sona erdi. Edirne’de online olarak yapılan Sahne Sırası Sende Gençler Arası Ses yarışmasında Türk Müziği Solo Erkek Kategorisinde Balıkesir adına katılan Diren Aydın üçüncü oldu. “Bir şiir, bir nefes” sloganıyla düzenlenen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’nda ise 14-17 Yaş Kadın kategorisinde Seher Aslanyıldız üçüncü, 14-17 Yaş Erkek kategorisinde İbrahim Tetik üçüncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri adına Balıkesir’i temsilen Edirne’deki Marmara Bölge Finalindeki yarışmalara online katılan Diren Aydın, Seher Aslanyıldız ve İbrahim Tetik’i başarılarından dolayı İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu gençleri tebrik etti.

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Ayvalik
Deniz Eczanesi
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