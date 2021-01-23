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Balıkesirli kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

23.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinin Pamukçu mahallesinde kadınlara KADES uygulamasını tanıtımını yaparak, telefonlarına KADES uygulaması indirdiler.Son yıllarda giderek artan kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; Altıeylül’ün Pamukçu Mahallesinde kadın vatandaşlara tanıtım yapılarak, akıllı telefon kullanıcısı kadın vatandaşların telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.IOS ve Android marketlerden kolayca indirilebilen “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/1156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu jandarma ekiplerince kadın vatandaşlara anlatıldı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinin Pamukçu mahallesinde kadınlara KADES uygulamasını tanıtımını yaparak, telefonlarına KADES uygulaması indirdiler.
Son yıllarda giderek artan kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; Altıeylül’ün Pamukçu Mahallesinde kadın vatandaşlara tanıtım yapılarak, akıllı telefon kullanıcısı kadın vatandaşların telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.
IOS ve Android marketlerden kolayca indirilebilen “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/1156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu jandarma ekiplerince kadın vatandaşlara anlatıldı.

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