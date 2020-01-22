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Balıkesirli Kickboksörlerden Madalya Yağmuru

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

11-19 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonasında Balıkesirli Kickboksörler başarılı sonuçlar elde etti.Turnuvaya katılan sporculardan Abdullah Adar 71 kg da şampiyon,Güler Deniz Topuz 56 kgda Şampiyon oldular.

11-19 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonasında Balıkesirli Kickboksörler başarılı sonuçlar elde etti.
Turnuvaya katılan sporculardan Abdullah Adar 71 kg da şampiyon,Güler Deniz Topuz 56 kgda Şampiyon oldular. Sporcuların Antrenörü Ender Yeşilyurt hedeflerinin hep zirve olduğunu Balıkesir Kickboksunun ,Kickboks Camiasında saygın bir yeri olduğunu bunu da düzenli ve programlı olarak antrenman yapmalarına borçlu olduğunu, bu sezon sonunda da hedefimizin her seneki gibi Milli Takıma gidecek sporcularımızla ülkemizi temsil etmek olduğunu söyledi.
Turnuvaya katılan diğer sporculardan Selçuk Avşar 67 kg K1 de 2.,Oğuz Sever 63.5 kg K1 de 3. ,Cansu Boylaz 70kg Kick light ve Light Contact da 2. ,Mehmet Can Arslan 79kg de aynı branşlarda 3. oldu. Kickboks il Temsilcisi Ender Yeşilyurt sporcularının hedefi ve çalışma azminin çok yüksek olduğunu fakat bu başarılı sporculara sahip çıkacak bir kulüp bulamadığını belirtti.

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Bilgiç Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
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Mine Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
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