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Balıkesirli Recep Tayyip Erdoğan'a jandarmadan doğum günü sürprizi

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Balıkesirli Recep Tayyip Erdoğan'a jandarmadan doğum günü sürprizi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri, 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşının babası Aydın Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum günü için pasta almaya gidemeyince jandarmayı arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine ekipler, aldıkları pastayı merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bozen Mahallesi'nde babaannesinin evinde kalan çocuğa götürdü.

Recep Tayyip'in doğum gününü kutlayan ekipler, aileye de sağlıklı günler dileyerek evden ayrıldı.

Baba Aydın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum jandarma abileriyle pasta keserek 6'ncı doğum gününü kutladı. Allah devletimizi, milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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Jandarma pasta Recep Tayyip Erdoğan

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