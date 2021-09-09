Balıkesirspor 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de transfer yasağını süren Balıkesirspor, geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız İbrahim Halil Çolak, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama, bu sezon da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Anlaşmalar, camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
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