Balıkesirspor, Adanaspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 26. haftasında 6 Mart Cuma günü Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak Ekol Hastanesi Balıkesirspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, istasyon ve çift kale maç yaptı.

Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor'la ligin en zor müsabakalarından birini oynayacaklarını söyledi.

Şimşek, rakiplerinin puan sıralamasında zor durumda olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Onlar maçı almayı daha çok isteyecekler ama biz de onlardan daha fazla istemek zorundayız. Bu puanlara ihtiyacımız var, futbolcu kardeşlerime bunu söyledim. Adana'dan puan veya puanlarla dönüp yolumuza bakmak istiyoruz. Ligde puanlar almaya devam edeceğiz. Aynı oyun sistemimizi, inancımızı sürdürüp en iyi şekilde ligi bitirmeyi düşünüyoruz."

Oyunculardan Sezer Özmen ise Adanaspor'un zor bir deplasman olduğunu vurguladı.

Bu tür maçların her zaman tehlikeli olduğunu dile getiren Sezer Özmen, "Bunun bilincindeyiz, rakibimize saygı duyup kontrolü sakin bir şekilde tutarak galip gelmeye çalışacağız. Balıkesir'e mutlu bir şekilde döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

