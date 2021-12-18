YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesirspor-Altınordu maçının ardından

Balıkesirspor-Altınordu maçının ardından

18.12.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak: "Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor" - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet aldık. Kazandığımız için çok sevinçliyiz"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında evinde Altınordu'ya 4-3 mağlup olan Balıkesirspor'un yardımcı antrenörü İzzet Karakulak, "Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor." dedi.

Karakulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle bir mağlubiyeti kabullenmek ve hazmetmenin hiç kolay olmadığını söyledi.

Karşılaşmada çok sayıda pozisyonlara girdiklerini fakat değerlendiremediklerini ifade eden Karakulak, "Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Haftalardır buna benzer bir süreç yaşıyoruz, geldiğimizden beri bu 6. maçımız oldu. Bu maçların 3'ü ilk 3 sırada yer alan takımlardı." diye konuştu.

Karakulak, çok sayıda gol pozisyonlarına girdiklerini fakat sonuçlandıramadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçta ilk golü yediğimiz kısma kadar yine 3-4 gol atacağımız pozisyonları bulduk. Talihsiz iki gol görerek devreyi 2-0 mağlup kapattık ama oyuncularımız maçın ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele, hırs ve azimle oynadılar. Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor. Bu maçla ilgili oyuncularımıza söyleyebileceğimiz en ufak bir şey yok, inanılmaz savaştılar, mücadele ettiler. İnşallah önümüzdeki maçlarda girdiğimiz bu pozisyonları gollerle sonuçlandırıp, istediğimiz puanlarımızı alıp mutlu ederiz."

- Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise rakiplerinin maçlarını analiz ettiklerini dile getirdi.

Eroğlu, geçen hafta Kocaelispor'a karşı çok önemli galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Bugün de hedefimiz galibiyetti. Maça iyi başladık, ilk etapta topa sahip olduğumuz bölümde rakibin kalemize uzak kalmasını sağladık ve ön alanda yaptığımız baskıyla da rakibin kalemize gelmesini engelledik." dedi.

Maçın belli bölümlerinde geriye yaslandıklarında Balıkesirspor'un özellikle kenarlardan getirdiği toplarla etkili olduğunu vurgulayan Eroğlu, maçın 2-1'e gelmesiyle de ev sahibi ekibin coşkusunun arttığını söyledi.

Eroğlu, maçın beraberliğe gelmesiyle her iki takımın da kazanmak adına hamleler yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet aldık. Kazandığımız için çok sevinçliyiz. Genç bir takımız, deneyim süreci devam ediyor. İki haftadır kazanıyoruz, bu bizim için çok önemli. Deplasmanda bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Sezonun ikinci yarısında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte bu puanlar bize hem öz güven hem motivasyon anlamında katkı sağlayacak. Oyun planımızı da hızlandırdığımızda da çok daha güçlü bir takım olacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldüMesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldü

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:10
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Siteler Tanıl Eczanesi
Bandirma
Halk Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.