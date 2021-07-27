Balıkesirspor iç transferde Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesirspor stoper Sedat Dursun ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeleri imzaladı.
Balıkesirspor, bu imzalarla birlikte iç transferde 7 oyuncuyla anlaşmaya varmış oldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz