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Balıkesirspor sezona günde çift idmanla hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Balıkesirspor sezona günde çift idmanla hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin, kulüp tesislerinde teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde yaptığı antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Atletik karakterli ısınma ile başlayan idman, eşli kuvvet çalışmasının ardından koşuyla sona erdi.

Dilsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarda sabahları güç, akşamları ise teknik, taktik çalıştıklarını söyledi.

Kampa geç katılan Andrija Vukovic, Antonio Mrsic ve Foxi Kethevoama'nın takımdan ayrı çalıştığını belirten Dilsöz, "Ligin başlamasına kısa bir süre var. Elimizdeki ekiple en iyi şekilde hazırlanmayı sürdürüyoruz." dedi.

Dilsöz, teknik ekip olarak başta forvet olmak üzere her mevkiye alternatifli olacak şekilde hazırladıkları transfer raporunu yönetime sunacaklarını dile getirdi.

Yönetimin transfer tahtasını açtırmak için canla başla çalıştığını vurgulayan Dilsöz, "Bunun en yakın şahidi benim. Transfer tahtasını açtırırsak başta forvet mevki olmak üzere birçok oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Eğer açtıramazsak, hedefimiz elimizdeki kadro ile ligde kalmak olur." diye konuştu.

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