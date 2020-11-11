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Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: "Altay maçındaki istekli futbolumuzu sürdürmeliyiz"

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: "Altay maçındaki istekli futbolumuzu sürdürmeliyiz"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, Altay deplasmanında aldıkları 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını, galibiyetin takımın motivasyonunu artırdığını belirtti.

Dilsöz, AA muhabirine, 3 puan almaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Antrenmanları kısa tutarak daha çok jenerasyon çalışması yaptıklarını aktaran Dilsöz, "Altay maçındaki istekli futbolumuzu sürdürmeliyiz. Galibiyetle moralimiz düzeldi." diye konuştu.

Mesut Dilsöz, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini dile getirerek, "Ümraniyespor karşılaşmasına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Ayarlayabilirsek cumartesi günü bir hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Sezon başından bu yana alabileceğimiz puanları alamadık. Bazen zor maçlar kolay, kolay maçlar zor olabiliyor. Hedefimiz sezon başında ligde kalmaktı. Şu anda fikstürdeki yerimize bakıldığında iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Planımız, kalan maçlardan alabildiğimiz puanları alarak ligin altından uzak durmak." ifadelerini kullandı.

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