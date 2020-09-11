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Balıkesirspor "transfer tahtasını" açmak için destek bekliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

Balıkesirspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: - "Bütün şehri hareketlendirip, bir akım başlatıp, transfer sürecini iyi yönetip UÇK'yı açmamız gerekiyor. Açamazsak diye ihtimalleri de düşünmek zorundayız"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer tahtasını açmak için destek bekliyor.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Özpınar ve Hukuk İşleri Genel Sekreter Cem Özışıklıoğlu kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, hem mali açıdan hem kadro açısından zorlu bir süreç ve serüvenin kendilerini beklediğini söyledi.

Transfer tahtasını açmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Arslan, "İnşallah bu zorlukları hem Balıkesirspor olarak hem şehir olarak birlik, beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker de Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosyaların çözülmesiyle ilgili borçlu oldukları oyuncular ile görüşmelerin sürdüğünü ve oyuncuların yüzde 80-90 oranında olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

"Biz bu sene kendi özümüze döndürmek zorundayız." diyen Eker, şöyle konuştu:

"Kendi değerlerimize dönmek zorundayız ama alt yapıdaki durumda biraz sıkıntılı olduğu için hazır değiller. Ümit ve gelecek vaat ediyorlar ama daha şu an tam hazır değil. Bizim transfer tahtasını açtırmamız lazım. Açıp buraya akıllı mantıklı oyuncular sokmamız lazım. Bu konuda UÇK'da görüştüğümüz oyuncularım yüzde 80-90’ınından olumlu geri dönüş oldu. Burada sorun yok ama işin sonu maddiyata bağlı tabi. Bizim bütün şehri hareketlendirip bir akım başlatıp, transfer sürecini iyi yönetip UÇK'yı açmamız gerekiyor. Açamazsak diye ihtimalleri de düşünmek zorundayız. Böyle bir ihtimalde var. Elimizdeki oyunculardan kontratı biten oyuncuların bazılarını hocamızın da takdiriyle yeniden takımıza kattık."

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