Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekibi Aydeniz Et Balıkesirspor'da transfer tahtası açıldı.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tahtasında yaklaşık 25 oyuncu, menajer, teknik adam alacaklarıyla ilgili transfere engel dosyaların bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 gündür bu dosyaların çözümleriyle ilgili çalışmalar yaparak 24 imzayı aldıklarını fakat 1 imzayı alamadıkları için 7 günün boşa gittiğini belirten Arslan, "Takımın içinde bulunduğu durumu da gözeterek büyük özveri gösterip Balıkesirspor'a destek olan tüm oyuncu, teknik adam ve menajer arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arslan, 24 dosyala ilgili 4 gün içinde yüzde 10 ödeme yaparak imza aldıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Üzüldüğüm nokta bu, 24 imzayı 4 gün içinde tamamlayarak geldiğimiz noktada hem yöneticimiz hem Balıkesirspor'da futbol oynamış hem de hizmet etmiş malum arkadaştan imzamızı alamadık. Bu arkadaşın alacağı UÇK dosyasında 1 yıl bu kulübün kapısından geçmeyerek hak etmediği bir paradır ve her dönemde de en son güne bırakarak kulübü çok zor duruma düşürmüştür.