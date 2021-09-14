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Balıkesirspor-Tuzlaspor maçının ardından

14.09.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor Teknik Direktörü Umut Baysal: - “İlerleyen haftalar için çok ümitliyim. Tuzlaspor'u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” - Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: - “Bizim oyunumuzun bu olmaması lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım”

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Tuzlaspor’a 1-0 yenilen Balıkesirspor’un teknik direktörü Umut Baysal, istekli oyuna rağmen galibiyete uzanamadıklarını söyledi.

Baysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını dile getirdi.

Takıma yeni katılan oyuncularla ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını belirten Baysal, şöyle konuştu:

"Rakibi iyi analiz ettik. İyi savunma yaptık ilk yarı. Rakibin bütün atacağı koşuları engelledik. Rakibe 45 dakika boyunca pozisyon vermedik. Rakip biraz daha pozisyon ve pas oyununda etkili gibi gözükse de her şey istediğimiz gibi giderken ilk yarının sonunda frikikten şansız bir gol yedik. İkinci yarı sahada daha organize bir takım vardı. Oyuncularımız müthiş mücadele etti.

Foxi, Apo gibi yeni katılan oyuncularımız var. Bunlar ilerleyen haftalarda takımımıza tam anlamıyla katıldığında iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımız iyi mücadele etti. İkinci yarı çok iyi top oynadılar. İlerleyen haftalar için çok ümitliyim. Tuzlaspor'u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum."

- "Balıkesirspor'u tebrik ediyorum, ikinci yarı iyi bir oyun çıkardılar"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarıda sergiledikleri oyunu ikinci yarıda ortaya koyamadıklarını ifade etti.

Oyun olarak daha iyi olmaları gerektiğini belirten Tütüneker, şunları kaydetti:

"İlk yarı azıcık daha iyi bir oyun vardı. Birkaç pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremedik, sonradan frikik golü ile öne geçtik. İlk yarı oyunumuz daha oturaklıydı diye düşünüyorum. Ama ikinci yarı ne oldu ne bitti birinci bölgeden çıkamadık. Bizim oyunumuzun bu olmaması lazım. Dolayısıyla bunu çalışacağız, kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu şekilde ikinci yarı birinci bölgeye oynayamayız, olmaması lazım. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum, ikinci yarı iyi bir oyun çıkardılar."

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