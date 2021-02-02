Balıkesirspor, yeni teknik direktör Yusuf Şimşek ile çıkış peşinde

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, Cihat Arslan’ın istifasının ardından göreve getirilen teknik direktör Yusuf Şimşek'le çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 10 maçtır kazanamayan takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Şimşek, idman öncesi oyuncularla konuşarak bulundukları yerin önemine dikkati çekti.

Oyuncularını karşılaşmalarla ilgili uyaran Şimşek, galibiyet almaları gerektiğini vurguladı.

Antrenman öncesi AA muhabirine açıklama yapan Yusuf Şimşek, tanıdığı ve sevdiği bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı olmak için geldiklerini ifade eden Şimşek, takımın ligde bulunduğu konumdan memnun olmadığını dile getirdi.

Şimşek, yönetime ve futbolculara güvendiğini bildirerek, "Güzel günler inşallah bugünden itibaren başlayacak. Geriye bakmadan önümüze bakacağız. Geçen yıl daha kötü şartlara rağmen başarılı bir kadromuz vardı. Bu kadroya yeni oyuncular eklendi. Bu beni daha mutlu etti." diye konuştu.

-"Balıkesirspor’un önünü açıp daha güzel yerlere gitmek istiyoruz"