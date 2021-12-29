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Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen ile yollar ayrıldı

29.12.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen ile yollar ayrıldı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forvet Abdulkadir Özgen'le yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Abdulkadir Özgen'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Abdulkadir'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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