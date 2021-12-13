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Balıkesirspor'da transfer tahtasını açtırma çalışmaları sürüyor

13.12.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor'da transfer tahtasını açtırma çalışmaları sürüyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, transfer tahtasını açtırabilmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda kendilerini ilgilendiren 30 dosyanın bulunduğunu ifade etti.

Kulüpten alacaklı olan oyuncuların yarısıyla görüşme yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu görüşmelerimizin olumlu geçtiğini söyleyebilirim. İlk yarının sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan toplayıp durumumuza bakacağız. Niyetimiz transfer tahtasını açmak. Balıkesirspor'un ligde kalması için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Ligde 16 haftada 7 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.

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