Balıkesirspor'dan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama:

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un yönetimi, kulübün içinde bulunduğu mevcut durum ve takımdan ayrılan oyuncularla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, maddi sıkıntıları çözmek için yönetim olarak her türlü çabanın gösterildiği belirtildi.

Bugüne kadar vermeyi vadettikleri maç primlerinin tamamının, yapılması gereken ödemelerin de bir kısmının ödendiği aktarılan açıklamada, "Hedefimiz, sözleşmemiz olan futbolcularımızla sezon sonuna kadar devam etmektir. Önceki sezonlardan sarkan ve bu sezonun da içinde olduğu ücretlerinin bir kısmını alamadıkları için Futbol Federasyonuna müracaat eden futbolcularımız bulunmaktadır. Futbolcumuz Tomislav Glumac devre arasını beklemeden sözleşmesini tek taraflı fesih ederek ayrılmıştır. Futbolcumuz İbrahim Halil Çolak ile oynadığı dönem için bir miktar ödeme yapılmış, geriye kalan alacaklarından kendisi feragat etmiş ve karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.