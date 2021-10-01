Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe İsmet Kamak getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmet Kamak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni hocamıza hayırlı olsun." denildi.
Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Yusuf Şimşek, 4 Eylül'de takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
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