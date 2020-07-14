YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Balıklıgöl’deki ibadethaneler dezenfekte edildi

Balıklıgöl’deki ibadethaneler dezenfekte edildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri, il genelindeki cami ve ibadethanelerde alt yapı sorunlarını giderdikten sonra dezenfekte çalışmalarını da tamamladı.Şanlıurfa’da geçtiğimiz haftalarda başlattığı uygulama çerçevesinde cami, medrese, külliye ve Kur’an kurslarındaki alt yapı eksikliklerini gideren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, bu kez mevcut alanların tümünde dezenfekte çalışması başlattı.Şehir genelinde ibadet merkezlerine giderek denetimler gerçekleştiren ve meydana gelen arızalara sabah saatlerine kadar süren çalışma dahilinde müdahaleler eden ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının ikinci etap uygulaması olan dezenfekte çalışması vatandaşlardan da tam not aldı.Vatandaşlardan Başkan Beyazgül’e teşekkürVatandaşların sağlığını ön planda tutan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şanlıurfalılar, yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.Tarihi Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisindeki çalışmalara tanıklık eden vatandaşlar, "Büyükşehir’den Allah razı olsun.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri, il genelindeki cami ve ibadethanelerde alt yapı sorunlarını giderdikten sonra dezenfekte çalışmalarını da tamamladı.
Şanlıurfa’da geçtiğimiz haftalarda başlattığı uygulama çerçevesinde cami, medrese, külliye ve Kur’an kurslarındaki alt yapı eksikliklerini gideren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, bu kez mevcut alanların tümünde dezenfekte çalışması başlattı.
Şehir genelinde ibadet merkezlerine giderek denetimler gerçekleştiren ve meydana gelen arızalara sabah saatlerine kadar süren çalışma dahilinde müdahaleler eden ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının ikinci etap uygulaması olan dezenfekte çalışması vatandaşlardan da tam not aldı.

Vatandaşlardan Başkan Beyazgül’e teşekkür
Vatandaşların sağlığını ön planda tutan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şanlıurfalılar, yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.
Tarihi Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisindeki çalışmalara tanıklık eden vatandaşlar, "Büyükşehir’den Allah razı olsun. Gelen yerli ve yabancı turistler de bu hijyenik ortamı gördükleri zaman memnuniyetlerini dile getiriyorlar. İbadethane çevresindeki mazgallar ile rögarlar tertemiz oldu ve kesinlikle kötü koku olmuyor. Değerlerimize böylesine önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:27

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Bal Eczanesi
Merkez
Demetin Eczanesi
Merkez
Edanur Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Merkez Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

Tarih Öğretmeninden 'zazaca Sözlük' Çalışması

Tarih Öğretmeninden 'zazaca Sözlük' Çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.