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Balıkpazarı’nda yeni çocuk parkı

BURSA HABERLERİ  | 17.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Balıkpazarı Mahallesi sakinleri, eski itfaiye arsasına yapılan yeni parkına kavuştu.Gemlik Belediyesi, Balıkpazarı Mahallesi Yedievler Sokak’ta bulunan eski itfaiye arsasını çevre düzenlemesi yaparak çevredekilerin nefes alacağı mahalle parkına dönüştürdü.

Balıkpazarı Mahallesi sakinleri, eski itfaiye arsasına yapılan yeni parkına kavuştu.
Gemlik Belediyesi, Balıkpazarı Mahallesi Yedievler Sokak’ta bulunan eski itfaiye arsasını çevre düzenlemesi yaparak çevredekilerin nefes alacağı mahalle parkına dönüştürdü. Uzun yıllar bölgede hizmet veren itfaiye binasının yıkılmasıyla ortaya çıkan boş arsayı değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri okullar, sağlık ocağı ve muhtarlık binalarına yakın noktadaki alanı çevredekilerin nefes alıp vakit geçirebilecekleri bir parka dönüştürdü. Çalışmaların tamamlandığı parkta yeşillendirme yapıldı. Oturma alanları Arnavut kaldırımı taş ile kaplanan parka bank ve kamelyalar yerleştirilirken çocuklar için kaydırak ve salıncaklar da unutulmadı.
“Parklarımızda sağlık tedbirlerine uyalım”
Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te en büyük ihtiyacın park ve yeşil alanlar olduğunu söyledi. Belediyecilikte doğa ve insan odaklı çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyleyen başkan Sertaslan “Gemlik’e daha fazla yeşil alan kazandırmayı hedefliyoruz. Birbirine yakın, pencereleri yüz yüze bakan apartmanlarda bunalan hemşerilerimiz parklarımızda hoşça vakit geçirebilecekler. Eski itfaiye binamızın olduğu arsayı Balıkpazarı’ndaki arsada gerekli düzenlemeleri tamamladık. İlçemizdeki yeşil alanlar ve parklarımızdan faydalanırken sosyal mesafeye özen göstermeyi, maske kullanmayı ve sık sık dile getirdiğimiz sağlık tedbirlerini uygulamayı da ihmal etmeyelim. Sağlıklı günlerde ilçemizin park ve sahillerinde yeniden bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

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