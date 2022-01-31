"Balkan Cimnastiği" Genel Kurulu yapıldı

Balkan ülkelerinin cimnastik branşındaki birlikteliğinin güçlendirilmesi ve Balkan şampiyonalarının tekrar organize edilmesi amacıyla Türkiye dahil 14 ülkenin katılımıyla oluşturulan "Balkan Cimnastiği" adlı birliğin genel kurulu yapıldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 ay önce geçici olarak seçilen yönetim kurulu, statüleri ve yönetmelikleri hazırlayıp Balkan Cimnastiğini genel kurula götürdü.
İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan genel kurulda başkanlığa tekrar Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen seçilirken, asbaşkan İsmail Göktekin ise genel sekreterlik görevini sürdürecek.
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